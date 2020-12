Il Governo valuta nuova stretta tra Natale e Capodanno. Sul tavolo il nodo ristoranti (Di domenica 13 dicembre 2020) Sul tavolo anche le possibili deroghe alle limitazioni ai movimenti durante le festività: interessano oltre 10 milioni di italiani in piccoli comuni Leggi su ilsole24ore (Di domenica 13 dicembre 2020) Sulanche le possibili deroghe alle limitazioni ai movimenti durante le festività: interessano oltre 10 milioni di italiani in piccoli comuni

repubblica : Natale e Capodanno, il governo valuta nuova stretta per otto giorni: Italia zona rossa o arancione nei festivi - Agenzia_Ansa : #Covid: il governo valuta Italia zona rossa o arancione nei giorni festivi #ANSA - SkyTG24 : Covid, il governo valuta Italia in zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi - stefanozana : RT @SkyTG24: Covid, il governo valuta Italia in zona rossa o arancione nei giorni festivi e prefestivi - infoitinterno : Natale 2020, il governo valuta nuove restrizioni per le festività -