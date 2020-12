Il fascino leggendario degli eroi fantasy

Leggi su panorama

(Di domenica 13 dicembre 2020) Siamo ammaliati dalle gesta folgoranti nelle serieperché parlano di mondi estremi. Dove ogni essere umano che affronta una prova può diventare leggenda. Un bel giorno David Benioff, scrittore di vaglia e dominus della serie televisiva Game of Thrones si ritrovò in mano uno «scaldapene». Si tratta della protezione che gli attori utilizzano sul set quando devono girare scene di sesso particolarmente infuocate, al fine di non toccarsi con le parti intime. Jason Momoa, il gigantesco modello e attore che nello show interpretava Khal Drogo, capo dei dothraki, ne utilizzò uno durante le riprese di un «incontro» con Emilia Clarke, che sullo schermo impersonava Daenerys Targaryen, sposa (forzata) di Drogo e futura regina «madre dei draghi». Momoa ci teneva a utilizzare la copertura, per rispetto nei confronti della sua vera moglie. Ma Benioff continuava a prenderlo ...