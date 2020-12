Il dolore di Iva Zanicchi a Domenica Live: “Non voglio fare la tv del dolore” (Di domenica 13 dicembre 2020) Non riesce a trattenere le lacrime Iva Zanicchi rivendendo le immagini del suo adorato fratello. Ospite della puntata di Domenica Live in onda oggi, 13 dicembre 2020, la cantante parla del grande dolore che sta vivendo. Un lutto che non ha ancora metabolizzato. Sta capitando purtroppo a molte persone che non riescono a dire addio ai loro cari morti a causa del covid 19. Senza un ultimo saluto, è come se non se ne fossero mai andati. E anche per Iva è ancora difficile credere che sia successo davvero, che il suo Antonio non ci sia più. Nello studio di Domenica Live rivede le belle sorprese che qualche anno fa erano arrivate, rivede un piccolo duetto simpatico che insieme a quel fratello che ha amato come un figlio, aveva fatto proprio per Barbara d’Urso. IVA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 13 dicembre 2020) Non riesce a trattenere le lacrime Ivarivendendo le immagini del suo adorato fratello. Ospite della puntata diin onda oggi, 13 dicembre 2020, la cantante parla del grandeche sta vivendo. Un lutto che non ha ancora metabolizzato. Sta capitando purtroppo a molte persone che non riescono a dire addio ai loro cari morti a causa del covid 19. Senza un ultimo saluto, è come se non se ne fossero mai andati. E anche per Iva è ancora difficile credere che sia successo davvero, che il suo Antonio non ci sia più. Nello studio dirivede le belle sorprese che qualche anno fa erano arrivate, rivede un piccolo duetto simpatico che insieme a quel fratello che ha amato come un figlio, aveva fatto proprio per Barbara d’Urso. IVA ...

