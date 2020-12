Il covid non ferma la tradizione degli zampognari di Castel San Giorgio (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel San Giorgio (Sa) – Il covid non ha fermato la tradizione degli zampognari a Castel San Giorgio. Ieri e oggi le strade e le piazze della città si sono svegliate dal dolce e tradizionale suono delle zampogne. Ieri, dalle 10 alle 13, gli zampognari hanno fatto tappa presso le strade della zona capoluogo. Oggi, invece, dalle 10 alle 13 le canzoni tipiche del Natale sono risuonate nelle frazioni di Codola, Trivio, Castelluccio, Fimiani, Lanzara, Santa Maria a Favore, Aiello e Torello. “Ci tenevamo a questa tradizione e l’abbiamo salvata“, hanno detto la sindaca Paola Lanzara e l’assessore alle Pari opportunità, Giustina Galluzzo. “Certamente sono ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – Ilnon hato laSan. Ieri e oggi le strade e le piazze della città si sono svegliate dal dolce e tradizionale suono delle zampogne. Ieri, dalle 10 alle 13, glihanno fatto tappa presso le strade della zona capoluogo. Oggi, invece, dalle 10 alle 13 le canzoni tipiche del Natale sono risuonate nelle frazioni di Codola, Trivio,luccio, Fimiani, Lanzara, Santa Maria a Favore, Aiello e Torello. “Ci tenevamo a questae l’abbiamo salvata“, hanno detto la sindaca Paola Lanzara e l’assessore alle Pari opportunità, Giustina Galluzzo. “Certamente sono ...

