Il Covid fa crollare il business degli Airbnb di Roma (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - Il Covid ha svuotato di turisti le strade di Roma, e con essi i moltissimi appartamenti trasformati dai loro proprietari in Airbnb. E, scoppiata la bolla, sono in molti coloro che si vedono costretti a vendere la casa o l'attività per spegnere il mutuo e sanare il debito. E' la fotografia del business degli affitti brevi nella capitale scattata dal Financial Times, che parla di un vero e proprio crollo dopo anni di crescita esponenziale. Oltre 15 milioni di persone visitano ogni anno la città eterna e negli ultimi anni, molte di queste hanno preferito l'Airbnb all'albergo. Perché? Principalmente perché si tratta di sistemazioni più economiche pur essendo collocate in ottime posizioni, spesso centralissime. Ma c'è anche chi ne apprezza l'ambiente più intimo e casalingo. Tra gli Airbnb della capitale, racconta il FT, c'è anche ... Leggi su agi (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - Ilha svuotato di turisti le strade di, e con essi i moltissimi appartamenti trasformati dai loro proprietari in Airbnb. E, scoppiata la bolla, sono in molti coloro che si vedono costretti a vendere la casa o l'attività per spegnere il mutuo e sanare il debito. E' la fotografia del businessaffitti brevi nella capitale scattata dal Financial Times, che parla di un vero e proprio crollo dopo anni di crescita esponenziale. Oltre 15 milioni di persone visitano ogni anno la città eterna e negli ultimi anni, molte di queste hanno preferito l'Airbnb all'albergo. Perché? Principalmente perché si tratta di sistemazioni più economiche pur essendo collocate in ottime posizioni, spesso centralissime. Ma c'è anche chi ne apprezza l'ambiente più intimo e casalingo. Tra gli Airbnb della capitale, racconta il FT, c'è anche ...

