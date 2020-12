Il Caos dopo di Te | trama e trailer della miniserie spagnola in Top10 su Netflix

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 13 dicembre 2020) Ildi te,, cast edisponibile suda venerdì 11 dicembre. Venerdì 11 dicembre suè arrivata la“Ildi Te”, adattamento del romanzo di Carlo Montero pubblicato in spagna nel 2016, con Inma Cuesta e Bárbara Lennie nei panni delle due protagoniste. Laha rapidamente scalato la top 10 dei titoli più popolari di, arrivando al terzo posto in quella generale, e al primo posto in quella specifica delle serie tv. Ildi te è composta da otto episodi scritti e diretti da Carlos Montero, ...