Il Borussia Dortmund esonera Favre dopo la debacle contro lo Stoccarda (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Borussia Dortmund ha deciso di esonerare Lucien Favre dopo il clamoroso tonfo casalingo (5-1) di ieri contro lo Stoccarda. La notizia arriva dalla Germania, fonte Bild, tra poco le comunicazioni ufficiali del club tedesco che è stato impegnato nel girone Champions della Lazio. E Favre paga una giornataccia, quella di ieri, e una sconfitta umiliante nelle proporzioni dopo una prestazione insufficiente. Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilha deciso dire Lucienil clamoroso tonfo casalingo (5-1) di ierilo. La notizia arriva dalla Germania, fonte Bild, tra poco le comunicazioni ufficiali del club tedesco che è stato impegnato nel girone Champions della Lazio. Epaga una giornataccia, quella di ieri, e una sconfitta umiliante nelle proporzioniuna prestazione insufficiente. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

