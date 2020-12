I piccoli calciatori del Real Madrid vincono per 31-0 Gli avversari | Sportività?

Leggi su agi

(Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - "Vogliamo esprimere la nostra indignazione per questo tipo di situazioni nel calcio giovanile: da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare punteggi cosi' larghi e dall'altro dalla Federazione è necessario che si intervenga per una ristrutturazione di queste categorie". A pubblicare questo tweet è la piccola societa' SAD Villaverde dopo che la squadra degli under 9 ha perso per 31-0 contro il, in appena 40 minuti di gioco. Il club più vincente di Spagna, in segno di rispetto per isconfitti, aveva deciso di non pubblicare il punteggio della partita sul proprio sito web dando solo notizia del successo: "La squadra di Ruben Barrios ha vinto la partita di campionato contro il Villaverde San Andres B". Ma la polemica incombe visto che non e' il primo caso: ...