I media italiani sanno della partecipazione della Gismondo al convegno organizzato da AfD? (Di domenica 13 dicembre 2020) L’evento, per certi versi, ricordava da vicino quello che si era svolto in Senato, alla presenza di Matteo Salvini e di una serie di medici e personalità del mondo dello spettacolo che «si facevano domande» sul coronavirus. Il famoso convegno in cui, per intenderci, Andrea Bocelli si era detto indignato per il fatto di essere rimasto chiuso in casa durante il lockdown. La domanda è: i media italiani, che l’hanno ospitata periodicamente nei talk e sui giornali, sapevano dell’incontro tra Maria Rita Gismondo e l’estrema destra tedesca di AfD nel mese di luglio? LEGGI ANCHE > Maria Rita Gismondo diffidata dal patto per gli scienziati: «Ha minimizzato la situazione senza prove scientifiche» Gismondo e l’estrema destra di AfD insieme al Bundestag La ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 13 dicembre 2020) L’evento, per certi versi, ricordava da vicino quello che si era svolto in Senato, alla presenza di Matteo Salvini e di una serie di medici e personalità del mondo dello spettacolo che «si facevano domande» sul coronavirus. Il famosoin cui, per intenderci, Andrea Bocelli si era detto indignato per il fatto di essere rimasto chiuso in casa durante il lockdown. La domanda è: i, che l’hanno ospitata periodicamente nei talk e sui giornali, sapevano dell’incontro tra Maria Ritae l’estrema destra tedesca dinel mese di luglio? LEGGI ANCHE > Maria Ritadiffidata dal patto per gli scienziati: «Ha minimizzato la situazione senza prove scientifiche»e l’estrema destra diinsieme al Bundestag La ...

lorepregliasco : Complimenti ai media italiani che hanno ospitato e amplificato per mesi le scemenze della signora Gismondo. - mante : La Legion d'onore della Francia all'assassino di Giulio Regeni è passata sui media italiani in un articoletto a pagina 23. - Capezzone : In questo momento ci sono 17 stati che supportano il Texas. Può ben darsi che la loro iniziativa legale sia infonda…

