I limiti del federalismo e le priorità economiche, così la Svizzera è diventata il nuovo focolaio d’Europa (Di domenica 13 dicembre 2020) «Per salvare l’economia è necessario controllare la pandemia». In una lettera aperta al governo, 50 economisti svizzeri hanno lanciato un appello affinché Berna si impegni a ridurre la diffusione del contagio in un Paese in cui il virus «si sta diffondendo con una velocità tra le più elevate al mondo: il numero di nuovi casi e di nuovi ricoveri in ospedale è aumentato di recente a ritmi allarmanti». Nella giornata di ieri la Svizzera ha registrato 5.980 nuovi contagi, per un totale di 373.831 casi dall’inizio dell’emergenza. Ma a preoccupare è soprattutto il tasso di positività del 27.9 %, tra i più alti d’Europa. Secondo l’Oms, con un dato oltre il 5% la pandemia è fuori controllo. Dopo aver adottato in primavera un lockdown molto soft che era riuscito a tenere sotto controllo il virus, il governo aveva deciso che nuove chiusure non sarebbero ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) «Per salvare l’economia è necessario controllare la pandemia». In una lettera aperta al governo, 50 economisti svizzeri hanno lanciato un appello affinché Berna si impegni a ridurre la diffusione del contagio in un Paese in cui il virus «si sta diffondendo con una velocità tra le più elevate al mondo: il numero di nuovi casi e di nuovi ricoveri in ospedale è aumentato di recente a ritmi allarmanti». Nella giornata di ieri laha registrato 5.980 nuovi contagi, per un totale di 373.831 casi dall’inizio dell’emergenza. Ma a preoccupare è soprattutto il tasso di positività del 27.9 %, tra i più alti. Secondo l’Oms, con un dato oltre il 5% la pandemia è fuori controllo. Dopo aver adottato in primavera un lockdown molto soft che era riuscito a tenere sotto controllo il virus, il governo aveva deciso che nuove chiusure non sarebbero ...

