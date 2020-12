I giovani del Real Madrid vincono 31-0. Gli avversari: “Siamo indignati!” (Di domenica 13 dicembre 2020) Vittoria clamorosa dei giovani del Real Madrid che hanno battuto nettamente 31-0 i pari età del Villaverde San Andreas B. Il campionato in questione è il Preferente Benjamin Futbol 7 (bambini classe 2011) una partita di quaranta minuti, il Real segna 31 gol con il match che termina 31-0. I blancos sul loro sito hanno pubblicato il referto della vittoria, senza scrivere alcun risultato. Risultato che invece è stato reso noto dagli avversari con un tweet. “Siamo indignati”, si legge. “Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo, da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare queste goleade, dall’altro dalla Federazione è necessaria una ristrutturazione di queste categorie”. Come sempre accade in questi casi, è giusto ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Vittoria clamorosa deidelche hanno battuto nettamente 31-0 i pari età del Villaverde San Andreas B. Il campionato in questione è il Preferente Benjamin Futbol 7 (bambini classe 2011) una partita di quaranta minuti, ilsegna 31 gol con il match che termina 31-0. I blancos sul loro sito hanno pubblicato il referto della vittoria, senza scrivere alcun risultato. Risultato che invece è stato reso noto daglicon un tweet.indignati”, si legge. “Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo, da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare queste goleade, dall’altro dalla Federazione è necessaria una ristrutturazione di queste categorie”. Come sempre accade in questi casi, è giusto ...

