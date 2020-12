I giovani del Real Madrid vincono 31-0, gli avversari perdono la testa (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo un certo numero di gol e a risultato già abbondantemente acquisito è giusto fermarsi o continuare a giocare? E’ questa una delle domande che non ha mai avuto una risposta certa nel mondo del calcio. E’ quanto successo nel campionato di Preferente Benjamin Futbol 7, ovvero dei bambini del 2011: nel mirino è finito il comportamento del Real Madrid, la partita disputata contro il Villaverde San Andres B ha fatto molto discutere. Il Real Madrid ha vinto 31-0 (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)Il Real Madrid ha dimostrato una forza impressionante, il risultato contro il Villaverde lascia poco spazio all’interpretazione: 31-0. Gli ospiti non hanno gradito e si sono sentiti umiliati: “Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo, da un ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo un certo numero di gol e a risultato già abbondantemente acquisito è giusto fermarsi o continuare a giocare? E’ questa una delle domande che non ha mai avuto una risposta certa nel mondo del calcio. E’ quanto successo nel campionato di Preferente Benjamin Futbol 7, ovvero dei bambini del 2011: nel mirino è finito il comportamento del, la partita disputata contro il Villaverde San Andres B ha fatto molto discutere. Ilha vinto 31-0 (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)Ilha dimostrato una forza impressionante, il risultato contro il Villaverde lascia poco spazio all’interpretazione: 31-0. Gli ospiti non hanno gradito e si sono sentiti umiliati: “Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo, da un ...

