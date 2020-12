I Fantastici 4 | Rahul Kohli si offre per il ruolo di Mr Fantastic

(Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo l'annuncio su I4,di The Haunting of Bly Manor siai Marvel Studios per ildi Mr.. Periodo d'oro per, non c'è nulla da dire. L'autoconsiderazione di cui gode l'attore è talmente elevata da averlo spinto a proporsi ai Marvel Studios per ildi Mr.nel nuovo progetto de i4. Recentemente,è entrato negli schermi casalinghi per la sua interpretazione del faccendiere Owen Sharma in The Haunting of Bly Manor, seconda stagione del progetto antologico creato da Mike Flanagan. L'attore è noto soprattutto per aver interpretato Ravi Chakrabarti ...

