I bisogni della pelle durante le terapie oncologiche

Non è un vezzo o un capriccio, la cura della pelle durante le terapie oncologiche è una necessità. Le donne che si sottopongono a chemioterapia, radioterapia o terapie biologiche, subiscono pesanti ripercussioni anche sulla pelle, che appare spenta, secca, irritata e talvolta presenta macchie, eritemi e ulcerazioni. In poche parole, la cute diventa estremamente sensibile e cambia le proprie esigenze. E allora perchè non prendersene cura durante le terapie? Ogni donna è innanzitutto se stessa, anche durante la malattia. Persino quando stenta a riconoscersi allo specchio, senza capelli e sopracciglia. Anzi, è forse proprio allora che deve ritrovarsi e concedersi una coccola in più, che sia il trucco o una crema. L'estetica durante la malattia diventa dunque una carezza per il corpo, ma anche per l'anima.

Ultime Notizie dalla rete : bisogni della Recovery Plan. Anaao: “Governo disconnesso con i bisogni della sanità” Quotidiano Sanità Con Giò 23 l’impresa sociale si è messa a dare lezioni

«La scuola non è soltanto uno spazio di apprendimento, ma un luogo su cui investire per affrontare le nuove sfide sociali». Ne è convinta Maria Grazia Campese, presidente di Spazio Aperto Servizi, un’ ...

Regalare un Natale di speranza ai bei negozi di vicinato

No, loro proprio non riescono a immaginare Jeff Bezos, patron di Amazon, vestito da Babbo Natale a distribuire i regali nel giorno più bello dell’anno. Ma le botteghe di vicinato, quelle che (assieme ...

