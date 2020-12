Hockey pista, Serie A1: la classifica marcatori dopo l’undicesima giornata (Di domenica 13 dicembre 2020) A suon di gol. Anche l’undicesima giornata della Serie A1 di Hockey pista è andata in archivio, con tante segnature e diversi risultati sorprendenti. Inventarsi una giocata, battere i portieri e gonfiare la rete è il compito di chi ambisce alla classifica marcatori, a quel “Trono dei Bomber” che, turno dopo turno, vede sempre più giocatori coinvolti in questa lotta. In testa alla graduatoria c’è Pablo Cancela che con 11 gol comanda al momento in maniera solitaria mettendosi alle spalle un poker di giocatori – a quota 10 – formato da Marc Coy, anch’egli del Bassano, Jordi Mendez, del Lodi, Francesco Rossi e Francisco “Pancho” Ipinazar, entrambi del Sarzana capolista. Ma non finisce qui: perché con 9 segnature messe a referto sono arrivati alla festa del ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) A suon di gol. AnchedellaA1 diè andata in archivio, con tante segnature e diversi risultati sorprendenti. Inventarsi una giocata, battere i portieri e gonfiare la rete è il compito di chi ambisce alla, a quel “Trono dei Bomber” che, turnoturno, vede sempre più giocatori coinvolti in questa lotta. In testa alla graduatoria c’è Pablo Cancela che con 11 gol comanda al momento in maniera solitaria mettendosi alle spalle un poker di giocatori – a quota 10 – formato da Marc Coy, anch’egli del Bassano, Jordi Mendez, del Lodi, Francesco Rossi e Francisco “Pancho” Ipinazar, entrambi del Sarzana capolista. Ma non finisce qui: perché con 9 segnature messe a referto sono arrivati alla festa del ...

