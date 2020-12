“Ho sofferto molto” Rita Rusic | il dramma dei figli costretti a vivere dentro un incubo Si scopre solo ora

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 13 dicembre 2020), la confessione arriva in diretta tv. Non credeva alle proprie orecchie la padrona di casa di Verissimo. La confessione dell’ex gieffina arriva del tutto inaspettata e dopo anni di silenzio laspiega come sono andate veramente le cose tra lei e l’ex marito Vittorio Cecchi Gori. Silvia Toffanin è rimasta senza parole, come anche il pubblico che da casa ha seguito il racconto. Un vero e proprio choc nello studio di Verissimo., coraggiosamente, ha detto finalmente tutto, spiegando cosa nel suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori non ha funzionato. Non si fa riferimento a consueti litigi per incompatibilità, e neanche di tradimento.solleva una questione molto più delicata e per la quale è stato necessario correre ai ripari.. Alle ...