Highlights e gol Crystal Palace-Tottenham 1-1, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Crystal Palace-Tottenham 1-1, match valido per la dodicesima giornata di Premier League 2020/2021. La capolista di Mourinho viene fermata sul pareggio: al gol di Kane risponde nella ripresa Schlupp a dieci minuti dal termine, e dunque il Liverpool potrà operare il sorpasso in classifica nel pomeriggio. In alto e di seguito il VIDEO dei gol. https://streamable.com/yx0ol1 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la dodicesima giornata di. La capolista di Mourinho viene fermata sul pareggio: al gol di Kane risponde nella ripresa Schlupp a dieci minuti dal termine, e dunque il Liverpool potrà operare il sorpasso in classifica nel pomeriggio. In alto e di seguito ildei gol. https://streamable.com/yx0ol1 SportFace.

sportli26181512 : Crystal Palace-Tottenham 1-1: Al gol di Kane ha risposto Schlupp. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra C… - scvglia : @Gio16697 @tripalosky99 @PieEnne sarà per questo che dagli highlights, esclusi i due gol, non ci sono altre azioni… - sportli26181512 : Brest-Reims 2-1: Preziosa vittoria casalinga per il Brestdi Olivier Dall'Oglio nella quattordicesima giornata della… - sportli26181512 : Lorient-Nimes 3-0: Il match della quattordicesima giornata della Ligue 1 ha visto il Lorient battere nettamente il… - sportli26181512 : Nantes-Digione 1-1: Al gol di Simon ha risposto Konaté. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra Nantes e Di… -