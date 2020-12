Highlights e gol Arsenal-Burnley 0-1: Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 13 dicembre 2020) Uno sfortunato autogol di Aubameyang ha deciso il confronto tra Arsenal e Burnley, valido per la dodicesima giornata della Premier League 2020/2021 e terminato 0-1. L’Emirates Stadium è stato il palcoscenico di un flop dei Gunners, inefficaci in fase offensiva e sciagurati in fase difensiva. Di seguito gli Highlights dell’incontro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Uno sfortunato autogol di Aubameyang ha deciso il confronto tra, valido per la dodicesima giornata dellae terminato 0-1. L’Emirates Stadium è stato il palcoscenico di un flop dei Gunners, inefficaci in fase offensiva e sciagurati in fase difensiva. Di seguito glidell’incontro. SportFace.

sportli26181512 : FC Twente-AZ 1-3: Successo per l'AZ che batte il Twente nel match della dodicesima giornata della EREDIVISIE OLANDE… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - maryapic : RT @calciodangolo_: #CagliariInter 1-3: il video dei gol di #Sottil, #Barella, #DAmbrosio e #Lukaku - PicenoTime : Napoli-Sampdoria 2-1, highlights. In gol gli ex Ascoli Petagna e Jankto - sportli26181512 : Elche-Granada CF 0-1: Vittoria per il Granada CF che è riuscito a battere a domicilio il Elche per 1-0 nel match va… -