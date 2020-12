Harry Potter, prima edizione venduta all'asta per 68mila sterline (74mila euro) (Di domenica 13 dicembre 2020) Una prima edizione di 'Harry Potter e la pietra filosofale' è stata venduta all'asta per la magica cifra di 68mila sterline (74mila euro). Si tratta di una delle 500 copie cartacee stampate nel 1997 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) Unadi 'e la pietra filosofale' è stataall'per la magica cifra di). Si tratta di una delle 500 copie cartacee stampate nel 1997 ...

