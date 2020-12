Guida Tv Lunedì 14 dicembre (Di domenica 13 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Ben is Back 1a Tv Ben Burns, diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso e proprio alla Vigilia di Natale. Inizialmente i suoi familiari sono felici, ma nel giro di poche ore la madre Holly capirà che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e dovrà lottare drammaticamente per salvare il figlio e la stessa famiglia.ore 23:35 Sette Storie (informazione) Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19.40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Guarda…Stupisci (replica) ore 23:35 Una Pezza di Lundini Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Che Ci Faccio qui Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 13 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1 ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:30 Soliti Ignoti ore 21:25 Ben is Back 1a Tv Ben Burns, diciannovenne che vive in una comunità di recupero per tossicodipendenti, si presenta a casa senza preavviso e proprio alla Vigilia di Natale. Inizialmente i suoi familiari sono felici, ma nel giro di poche ore la madre Holly capirà che Ben non è ancora pronto per vivere al di fuori della comunità e dovrà lottare drammaticamente per salvare il figlio e la stessa famiglia.ore 23:35 Sette Storie (informazione) Rai 2ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19.40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Postore 21:20 Guarda…Stupisci (replica) ore 23:35 Una Pezza di Lundini Rai 3ore 19:30 Tg R ore 20:00 Blob ore 20:25 Che succ3de? (satira)ore 20:45 Un Posto Al Sole ore 21:20 Reportore 23:15 Che Ci Faccio qui Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:35 Striscia la ...

