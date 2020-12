Guerriglia nei boschi della Valle di Susa: 250 No Tav attaccano la polizia con sassi e bombe carta, due agenti feriti (Di domenica 13 dicembre 2020) Torna la tensione in Valle di Susa, dove sono in corso violenti scontri tra circa 250 No Tav e le forze dell’ordine. Secondo fonti investigative, i No Tav, sparsi nei boschi della Valle di Susa, attorno al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione, hanno attaccato polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un agente di polizia e un militare della guardia di finanza sono rimasti feriti. Le forze dell’ordine sono state bersagliate da tre diversi punti: due dall’alto e uno dal basso, sempre con lanci di petardi, bombe carta e sassi. In risposta sono stati lanciati gas lacrimogeni. Il tentativo dell’area oltranzista dei No Tav è di superare, aggirandoli, ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) Torna la tensione indi, dove sono in corso violenti scontri tra circa 250 No Tav e le forze dell’ordine. Secondo fonti investigative, i No Tav, sparsi neidi, attorno al cantiere di ChiomonteTorino-Lione, hanno attaccato, carabinieri e guardia di finanza. Un agente die un militareguardia di finanza sono rimasti. Le forze dell’ordine sono state bersagliate da tre diversi punti: due dall’alto e uno dal basso, sempre con lanci di petardi,. In risposta sono stati lanciati gas lacrimogeni. Il tentativo dell’area oltranzista dei No Tav è di superare, aggirandoli, ...

Tav: Montaruli (FdI), colpe anche di governo immobile 16:45 Domenica 13 Dicembre 2020 "E' intollerabile l'ennesimo atto di violenza dei No Tav, il lancio di bombe carta e petardi ...