GTO | ritorno in TV

(Di domenica 13 dicembre 2020) GTO – Great Teacher Onizuka, è un manga realizzato dal maestro Toru Fujisawa nel 1996 e composto da 25 volumi. Dal manga è stata realizzata l’altrettanto famosa e di successo serie animata, serie che sta per tornare in TV. Il canale televisivo SuperSix ha annunciato, con un post sulla propria pagina Facebook, che le avventure di Eikichi Onizuka verranno ritrasmesse, a partire dal corrente periodo natalizio, all’interno di Ka-Boom. Quando? Ancora non si conoscono giorno e orario di programmazione esatti, ma terremo la situazione sotto controllo. La serie, prodotta da Aniplex e Fuji TV, è composta da 43 episodi ed è stata diretta da Noriyuki Abe (Bleach), animata presso lo Studio Pierrot e coordinata, per quanto guarda la sceneggiatura, da Masashi Sogo (Fairy Tail). Dario Bettati L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.