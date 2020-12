Gravidanza a rischio: sul lavoro c’è chi ne abusa (Di domenica 13 dicembre 2020) Talvolta è un lavoro non a misura di Gravidanza a rendere complicata la maternità: succede a infermiere, operaie, addette alla vendita che passano in piedi l’intera giornata, tra le altre. Il Dlgs 151/2001 le protegge: prevede che un medico del lavoro accerti l’eventuale incompatibilità della gestazione con l’impiego e indichi all’azienda la possibilità di cambiare mansioni alla donna o, se non è possibile, anticipi il congedo per maternità a rischio. Ma, come ci segnala Elena Corradini, ginecologa dell’Humanitas Mater Domini di Castellanza (Varese), «la legge che tutela le donne con un lavoro gravoso e faticoso spesso resta lettera morta. Tante aziende non vogliono spendere per rivolgersi al medico competente né alzano un dito per modificare le funzioni delle lavoratrici: le invitano a ... Leggi su iodonna (Di domenica 13 dicembre 2020) Talvolta è unnon a misura dia rendere complicata la maternità: succede a infermiere, operaie, addette alla vendita che passano in piedi l’intera giornata, tra le altre. Il Dlgs 151/2001 le protegge: prevede che un medico delaccerti l’eventuale incompatibilità della gestazione con l’impiego e indichi all’azienda la possibilità di cambiare mansioni alla donna o, se non è possibile, anticipi il congedo per maternità a. Ma, come ci segnala Elena Corradini, ginecologa dell’Humanitas Mater Domini di Castellanza (Varese), «la legge che tutela le donne con ungravoso e faticoso spesso resta lettera morta. Tante aziende non vogliono spendere per rivolgersi al medico competente né alzano un dito per modificare le funzioni delle lavoratrici: le invitano a ...

