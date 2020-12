Grande Fratello Vip, Filippo Nardi: “Ho raccolto i vostri peli pubici”. Scoppia la rissa: “Ma chi te l’ha ordinato?” (Di domenica 13 dicembre 2020) Tensione alle stelle nella casa del Grande Fratello Vip. I nuovi arrivati nel reality di Canale 5 si sono scontrati con i “vecchi” concorrenti e ne è nata un’accesa discussione a meno di 24 ore dal loro ingresso. Tutto è successo nel pomeriggio di sabato, quando Samantha De Grenet e Filippo Nardi hanno deciso di pulire tutta la casa, dicendo senza mezzi termini agli altri concorrenti “che era piuttosto sporca“. Poi, terminate le pulizie, mentre gli inquilini preparavano la cena in cucina, Filippo Nardi si è lasciato andare ad una considerazione con Rosalinda Celentano: “Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici”, le ha detto. L’attrice sul momento è rimasta senza parole e non ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Tensione alle stelle nella casa delVip. I nuovi arrivati nel reality di Canale 5 si sono scontrati con i “vecchi” concorrenti e ne è nata un’accesa discussione a meno di 24 ore dal loro ingresso. Tutto è successo nel pomeriggio di sabato, quando Samantha De Grenet ehanno deciso di pulire tutta la casa, dicendo senza mezzi termini agli altri concorrenti “che era piuttosto sporca“. Poi, terminate le pulizie, mentre gli inquilini preparavano la cena in cucina,si è lasciato andare ad una considerazione con Rosalinda Celentano: “Io e Samantha siamo in bagno a pulire icapelli e i, le ha detto. L’attrice sul momento è rimasta senza parole e non ha ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - clikservernet : Grande Fratello Vip, Filippo Nardi: “Ho raccolto i vostri peli pubici”. Scoppia la rissa: “Ma chi te l’ha ordinato?” - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Filippo Nardi: “Ho raccolto i vostri peli pubici”. Scoppia la rissa: “Ma chi te l’ha ordinato… -