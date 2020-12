Grande fratello vip 5, Filippo Nardi raccoglie i peli pubici in Casa e sbotta: “Siete sporchi” (Di domenica 13 dicembre 2020) Filippo Nardi, uno dei tre nuovi ingressi nella Casa più spiata del momento, sabato 13 dicembre 2020 durante la diretta del Gf vip 5, ha subito reso incandescente l’atmosfera. Il disck jockey, infatti dopo poche ore dal suo ingresso, ha alzato un Grande polverone rimproverando subito e senza mezzi termini i suoi compagni di avventura. Il motivo sembra essere stato la scarsa pulizia all’interno della Casa. Clima teso nella Casa del Gf vip 5 Sono bastate poche ore a Filippo Nardi per dare vita al suo primo litigio nella Casa del Grande fratello vip. Tutto è accaduto nelle prime ore del mattino quando il disc jockey si è arrabbiato per la scarsa igiene dei suoi compagni d’avventura. Briciole per terra, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 dicembre 2020), uno dei tre nuovi ingressi nellapiù spiata del momento, sabato 13 dicembre 2020 durante la diretta del Gf vip 5, ha subito reso incandescente l’atmosfera. Il disck jockey, infatti dopo poche ore dal suo ingresso, ha alzato unpolverone rimproverando subito e senza mezzi termini i suoi compagni di avventura. Il motivo sembra essere stato la scarsa pulizia all’interno della. Clima teso nelladel Gf vip 5 Sono bastate poche ore aper dare vita al suo primo litigio nelladelvip. Tutto è accaduto nelle prime ore del mattino quando il disc jockey si è arrabbiato per la scarsa igiene dei suoi compagni d’avventura. Briciole per terra, ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - lillydessi : Grande Fratello Vip, massacro per Elisabetta Gregoraci: 'Come si fa a fare quella roba? Si è rovinata', chi la demo… - lillydessi : Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: “La sua presenza mi condizionava” - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 - Gra… -