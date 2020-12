Gp Abu Dhabi, Ferrari saluta Vettel: “Grazie Seb, ci mancherai” (Di domenica 13 dicembre 2020) “Grazie Seb per essere sempre te stesso. Ecco la tua ultima gara con noi. Ci mancherai ma farai sempre parte della famiglia della Scuderia Ferrari”. E’ questo il tweet pubblicato dalla Ferrari con il quale il team di Maranello saluta Sebastian Vettel, che alle ore 14.10 correrà l’ultima gara alla guida del Cavallino nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020)Seb per essere sempre te stesso. Ecco la tua ultima gara con noi. Ci mancherai ma farai sempre parte della famiglia della Scuderia”. E’ questo il tweet pubblicato dallacon il quale il team di MaranelloSebastian, che alle ore 14.10 correrà l’ultima gara alla guida del Cavallino nel Gran Premio di Abudi Formula 1. SportFace.

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc: 'Sarà dura, ma credo nell'impresa ad Abu Dhabi' #AbuDhabiGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : F1, Binotto torna a casa: non sta bene e non seguirà da vicino l'ultimo GP ad Abu Dhabi #SkyMotori #F1 #Formula1 - Mterryf1 : @PieroLadisa vincere molte più gare senza problemi,errori e sfortune Ma la mancanza degli sviluppi e stata fondamen… - emilystne : Se le telecroniste durante sta partita ripetono un’altra volta la storia di Dowie che è nata ad Abu Dhabi i swear to god ?? -