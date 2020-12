Governo, Zingaretti suona l’al: “Il Governo ha bisogno di un rilancio”. Conte si prepara alla verifica (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo l’attacco frontale di Matteo Renzi, a scuotere il premier Giuseppe Conte è adesso anche Nicola Zingaretti. Se il leader di Italia Viva accusa il capo del Governo di volere i “pieni poteri” nell’elaborazione del Recovery Plan, il segretario del Pd gli imputa un eccessivo “immobilismo”. “Oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un rilancio, una ripartenza”, osserva Zingaretti, intervistato sul Corriere della Sera da Maria Teresa Meli. “Non bisogna nasconderlo, questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte”, aggiunge il leader dem, che evoca l’incontro di maggioranza tenuto a Palazzo Chigi a inizio novembre, quasi a ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo l’attacco frontale di Matteo Renzi, a scuotere il premier Giuseppeè adesso anche Nicola. Se il leader di Italia Viva accusa il capo deldi volere i “pieni poteri” nell’elaborazione del Recovery Plan, il segretario del Pd gli imputa un eccessivo “immobilismo”. “Oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passarericostruzione. Per fare questo occorre un rilancio, una ripartenza”, osserva, intervistato sul Corriere della Sera da Maria Teresa Meli. “Non bisogna nasconderlo, questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente”, aggiunge il leader dem, che evoca l’incontro di maggioranza tenuto a Palazzo Chigi a inizio novembre, quasi a ...

