Governo, Zingaretti “Serve un rilancio ma no a una crisi al buio” (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo stati determinanti nel dar vita al Governo Conte. Non ci pentiamo affatto di questa scelta. I risultati sono stati di grande importanza per l'Italia”, ma “oggi siamo in una nuova fase: dall'emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un rilancio, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte. D'altra parte essa era al centro dell'incontro del 5 novembre tra il premier e i segretari dei partiti della maggioranza”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario del Pd Nicola Zingaretti.Per l'esponente Dem “hanno prevalso rigidità, timori e sono tornate le divisioni. Per quanto riguarda il Pd, comunque, la questione è chiara e siamo davvero uniti: siamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo stati determinanti nel dar vita alConte. Non ci pentiamo affatto di questa scelta. I risultati sono stati di grande importanza per l'Italia”, ma “oggi siamo in una nuova fase: dall'emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto, anche dal presidente Conte. D'altra parte essa era al centro dell'incontro del 5 novembre tra il premier e i segretari dei partiti della maggioranza”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario del Pd Nicola.Per l'esponente Dem “hanno prevalso rigidità, timori e sono tornate le divisioni. Per quanto riguarda il Pd, comunque, la questione è chiara e siamo davvero uniti: siamo ...

Italpress : Governo, Zingaretti “Serve un rilancio ma no a una crisi al buio” - CorriereCitta : Governo, Zingaretti “Serve un rilancio ma no a una crisi al buio” - Tiziana99296006 : @mimmo_arone Che pizza !!!! Lo ha detto anche Conte : se finisce questo governo gialloverde torno a fare l'avv. Di… - ciculatin : Siamo nel pantano ma Zingaretti si occupa di “stanare” Renzi, il quale immagina di tornare al governo (centrodestra… - Frances47226166 : RT @SalsaConAndrea: L’Odore dei soldi. Salvini vuole un governo ponte. Zingaretti manda avanti Renzi come testa di Ponte. -