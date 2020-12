(Di domenica 13 dicembre 2020)hacercato diil Paese, dile opinioni tra bianchi e neri”. Lo ha detto il capo politico del M5s,, ospite di ‘Agenda’ su Sky TG4. Sulle polemiche sollevate dal centrodestra e dalla Lega in particolare, sul decreto che modifica le norme sull’immigrazione, correggendo i decreti Salvini,ha aggiunto: “in realtà è stata l’opposizione a bloccare i lavori – ha spiegato riferendosi alle argomentazioni del centrodestra, secondo cui non è una priorità del Paese rimettere le mani sui dl Sicurezza – ricordo che quei decreti nascevano proprio da una sollecitazione del presidente della Repubblica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Governo, Vito Crimi a Sky Tg24: “Salvini veste i panni del moderatore? Lui prova sempre a spaccare il paese” - quaranta_vito : RT @mik4_5: @Pgreco_ @MassimGiannini Vivere é diventato reato, questa e' la realtà. Spaventosa. Ieri per strada sento una signora:'guarda q… - quaranta_vito : RT @justfastF1: È già @lauraboldrini ... mi raccomando ... sono altre le priorità ... chi è al governo dovrebbe solo vergognarsi per aver r… - failla_vito : @CasatiSilvano buongiorno, le faccio un esempio: questa proposta del governo di unità nazionale, dove è stata decis… - trevi_vito : RT @DaniloToninelli: Anche la Corte di Strasburgo dà ragione al Governo e torto a #SeaWatch. Dobbiamo garantire ai #migranti viveri, cure e… -

Il governo è appeso a un filo. Le continue tensioni all'interno della maggioranza e soprattutto tra il premier ed Italia Viva potrebbero portare ad una crisi in tempi brevi. Giuseppe Conte per la prim ...In leggero calo la fiducia degli italiani nel governo. Rispetto a sette giorni fa l'esecutivo perde lo 0,3% e ha il 31,8% di gradimento. Aumenta di 0,2% la fetta di coloro che non hanno fiducia, che p ...