Governo, Cuperlo (Pd): minacciare crisi su giornale straniero è solo danno a Paese (Di domenica 13 dicembre 2020) 'Se minacci la crisi di Governo su un giornale straniero a Consiglio Ue in corso la sola conseguenza è fare un danno al Governo e al Paese'. Lo ha detto Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione Pd, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) 'Se minacci ladisu una Consiglio Ue in corso la sola conseguenza è fare unale al'. Lo ha detto Gianni, presidente della Fondazione Pd, ...

GiovannaPozzoni : Leggo che Cuperlo sostiene che , minacciando la crisi, Renzi faccia danno al paese. Ma si rende conto di quale dann… - danieledv79 : @carlo_scano @mariamacina Mi perdoni, per fortuna Renzi sostituì Letta e un governo immobile, permettendo al pd di… - La7tv : #omnibus Gianni #Cuperlo (PD) non prevede alcuna crisi di governo imminente: 'Non ci sarà alcuna crisi, prevarrà il… - CuoreDora : @2019libertas Non dubito del regime di terrore nel partito, perché in effetti vedevo spesso in tv i Gotor,D'Attorre… - conci66aa : RT @La7tv: #lariachetira @GianniCuperlo: 'Sul voto del #MES ho apprezzato la disponibilità del #M5S a trovare una mediazione. Il rapporto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cuperlo Governo, Cuperlo (Pd): minacciare crisi su giornale straniero è solo danno a Paese TGCOM Low profileZingaretti ha trasformato il Pd nel Partito del silenzio Al Nazareno sembrano aver dimenticato i modi comizianti e popolari della sinistra storica, sostituiti da quelli discreti e curiali del centro cattolico. E mentre Renzi non risparmia attacchi a Conte, ... Le colpe da espiare del commissario Rossi In Umbria il Pd le ha sbagliate tutte e lì Enrico Rossi avrà modo da commissario di ritrovare le giuste pulsioni. Ma probabilmente deve anche espiare la sua vecchia e provvisoria dipartita dal Pd insi ... Al Nazareno sembrano aver dimenticato i modi comizianti e popolari della sinistra storica, sostituiti da quelli discreti e curiali del centro cattolico. E mentre Renzi non risparmia attacchi a Conte, ...In Umbria il Pd le ha sbagliate tutte e lì Enrico Rossi avrà modo da commissario di ritrovare le giuste pulsioni. Ma probabilmente deve anche espiare la sua vecchia e provvisoria dipartita dal Pd insi ...