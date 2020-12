Governo: Boschi, 'se si apre crisi non credo si vada a elezioni' (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Se si dovesse aprire la crisi non credo si andrà a elezioni. Abbiamo tutti l'interesse che si elegga un presidente della Repubblica non sovranista e poi, sinceramente, ci sarà il Parlamento che sarà protagonista e il presidente della Repubblica". Lo ha detto Maria Elena Boschi a Mezz'ora in più. "Non credo si vada a elezioni perché, al di là di Italia viva c'è il M5s. Hanno un problema per il secondo mandato e tanti non tornerebbero in Parlamento. Non ci sono le condizioni perchè si vada al voto", ha aggiunto la capogruppo di Iv alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Se si dovesse aprire lanonsi andrà a. Abbiamo tutti l'interesse che si elegga un presidente della Repubblica non sovranista e poi, sinceramente, ci sarà il Parlamento che sarà protagonista e il presidente della Repubblica". Lo ha detto Maria Elenaa Mezz'ora in più. "Nonsiperché, al di là di Italia viva c'è il M5s. Hanno un problema per il secondo mandato e tanti non tornerebbero in Parlamento. Non ci sono le condizioni perchè sial voto", ha aggiunto la capogruppo di Iv alla Camera.

