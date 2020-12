Governo, Boschi “No a crisi o rimpasto, ma non siamo yes-man” (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non vogliamo nessuna crisi e anche l'argomento rimpasto è chiuso. Ma pur sostenendo il Governo, che abbiamo aiutato a nascere, siamo contenti perchè ci fossero stati Salvini e Meloni non avremmo tutto quello che abbiamo oggi, ma non siamo degli yes-man. Se dovesse aprirsi una crisi, cosa che ci auguriamo non succeda, non credo comunque che andremo alle elezioni”. Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ospite a “Mezz'ora in più” su Rai3. “Noi abbiamo fatto delle critiche in modo trasparente in Parlamento. La priorità, però, è come utilizzare bene i fondi. Conte deve coinvolgerci nelle decisioni, vogliamo un confronto vero sul merito, perchè i ministri non sapevano cosa ci fosse nel Recovery Fund e vorremmo che il Parlamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non vogliamo nessunae anche l'argomentoè chiuso. Ma pur sostenendo il, che abbiamo aiutato a nascere,contenti perchè ci fossero stati Salvini e Meloni non avremmo tutto quello che abbiamo oggi, ma nondegli yes-man. Se dovesse aprirsi una, cosa che ci auguriamo non succeda, non credo comunque che andremo alle elezioni”. Così Maria Elena, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ospite a “Mezz'ora in più” su Rai3. “Noi abbiamo fatto delle critiche in modo trasparente in Parlamento. La priorità, però, è come utilizzare bene i fondi. Conte deve coinvolgerci nelle decisioni, vogliamo un confronto vero sul merito, perchè i ministri non sapevano cosa ci fosse nel Recovery Fund e vorremmo che il Parlamento ...

