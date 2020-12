Governo, Bettini: 'No a opache manovre, se cade il governo si vota' (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Pd 'contrasterà ogni tentativo di utilizzare i problemi per ribaltare l'attuale governo e l'attuale premiership. Sarebbe un'avventura, una crisi al buio e si ridurrebbe ad essere un'opaca e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Pd 'contrasterà ogni tentativo di utilizzare i problemi per ribaltare l'attualee l'attuale premiership. Sarebbe un'avventura, una crisi al buio e si ridurrebbe ad essere un'opaca e ...

bizcommunityit : Zingaretti: no a una crisi al buio ma serve rilancio | Bettini: no a manovre opache, se il #governo cade si vota - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Governo, Bettini: 'No a opache manovre, se cade il governo si vota' #Governo - ZapparoliTW : RT @MediasetTgcom24: Governo, Bettini: 'No a opache manovre, se cade il governo si vota' #Governo - Paul8725484752 : RT @MediasetTgcom24: Governo, Bettini: 'No a opache manovre, se cade il governo si vota' #Governo - MediasetTgcom24 : Governo, Bettini: 'No a opache manovre, se cade il governo si vota' #Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bettini Governo, Bettini: "No a opache manovre, se cade il governo si vota" TGCOM "Nel prossimo governo...": il lapsus che spalanca le porte alla guerra contro Conte Su questo fronte è intervenuto Goffredo Bettini, dirigente nazionale dem: "Occorre rafforzare politicamente il governo. Deve essere più unito da un sentire comune, da un programma da realizzare ... Governo, Bettini: "No a opache manovre, se cade il governo si vota" Il Pd "contrasterà ogni tentativo di utilizzare i problemi per ribaltare l'attuale governo e l'attuale premiership. Sarebbe un'avventura, una crisi al buio e si ridurrebbe ad essere un'opaca e spregiu ... Su questo fronte è intervenuto Goffredo Bettini, dirigente nazionale dem: "Occorre rafforzare politicamente il governo. Deve essere più unito da un sentire comune, da un programma da realizzare ...Il Pd "contrasterà ogni tentativo di utilizzare i problemi per ribaltare l'attuale governo e l'attuale premiership. Sarebbe un'avventura, una crisi al buio e si ridurrebbe ad essere un'opaca e spregiu ...