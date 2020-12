Golf | Lee Westwood vince la Race to Dubai dell’European Tour a 47 anni! A Matthew Fitzpatrick il DP World Tour Championship 2020

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Questo particolaresi chiude in maniera forse ancor più incredibile, e per tanti versi anche romantica. Lee, che ha spento 47 candeline nello scorso aprile, con il secondo posto nel DPsi laurea per la terza volta vincitore dellato. Il nativo di Worksop, ex numero 1 del mondo, alza ancora al cielo il trofeo intitolato a Harry Vardon dopo che l’aveva vinto per la prima volta vent’anni fa, quando ancora esisteva l’Ordine di Merito, e poi ancora nel 2009, che è stato proprio l’anno in cui latoè stata introdotta. Il successo nel torneo va a un altro inglese,, che per la seconda volta ...