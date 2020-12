Golf | Hinako Shibuno guida lo US Women’s Open 2020 davanti ad Amy Olson a 18 buche dal termine

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Si è concluso al ChampionsClub di Houston, nel Texas, il terzo giro dell’edizionedello US, l’ultimo dei quattro Major femminili disputati quest’anno rispetto agli ormai tradizionali cinque. In testa si conferma la giapponese, che però butta via un vantaggio di dimensioni consistenti con un 74 che significa +3 di giornata e -4 complessivo (209 colpi) sul Cypress Creek Course. Se riuscisse a restarefino alla fine, per lei si tratterebbe del secondo Major in carriera dopo ilBritish2019. Particolare curioso: per la ventiduenne è appena la quinta apparizione nei cinque più grandi tornei del circuito femminile. Al secondo posto risale l’americana Amy, pari ...