Gli italiani spenderanno per Natale 4 | 7 miliardi in meno dello scorso anno

Leggi su agi

(Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - Lo shopping dientra nella fase finale. Nei prossimi 10 giorni saroltre 22 milioni - il 54% della popolazione adulta - gliche si mettera caccia di regali da mettere sotto l'albero. Ma le celebrazioni per le feste, quest', sarinevitabilmente offuscate dall'emergenza Covid, che monopolizza le preoccupazioni e si riflette anche sugli acquisti: due consumatori su tre sono intenzionati a spendere, con una riduzione stimata della spesa complessiva didi -4,7euro (-20,6% sul 2019). Una spending review a cui non sfuggono nemi regali, per i quali il budget si restringe di -1,3 ...