Giovane filippino si sottopone a 23 operazioni chirurgiche per assomigliare a Superman | il risultato è spaventoso FOTO

(Di domenica 13 dicembre 2020) Il protagonista della vicenda è unche, ossessionato dalla passione per, sia 23pur di assomigliarvi. La notizia arriva da Calamba City e il ragazzo che ha deciso di sottoporsi a numerosi interventi di chirurgia estetica si chiama Herbert Chavez. Ilha ammesso di aver ritoccato il … L'articolosia 23per: ilproviene da Velvet Gossip.

ridi_chetipassa : Questo giovane filippino cammina sui tacchi meglio di chiunque altro al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane filippino

Velvet Gossip

Il protagonista della vicenda è un giovane filippino che, ossessionato dalla passione per Superman, si sottopone a 23 operazioni chirurgiche pur di assomigliarvi. La notizia arriva da Calamba ...Manila (Agenzia Fides) - I giovani sono chiamati a tenere viva la fede e la speranza in tempo di pandemia: è l'esortazione rivolta dai Vescovi filippini ai giovani in vista della della Giornata nazion ...