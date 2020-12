Gigante Courchevel oggi 13 dicembre | sci alpino | startlist | orario | tv | programma

Leggi su oasport

(Di domenica 13 dicembre 2020) Si va a concludere il fine settimana di(Francia) per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Sulla pista denominata Émile Allais le atlete torneranno in azione per il secondoconsecutivo che andrà a fare calare il sipario in questo weekend totalmente dedicato alle porte larghe. Gli orari saranno gli stessi di ieri. Si inizierà con la prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30. Nel primo appuntamento disputato ieri abbiamo visto la splendida vittoria di Marta Bassino, checercherà il bis. Assieme alla nativa di Borgo San Dalmazzo ci saranno le solite note a duellare per la vittoria. Da Petra Vlhova, sempre più leader della classifica iridata, passando per Mikaela Shiffrin e la nostra Federica Brignone, che deve ripartire dalla ottima seconda manche ...