Gianroberto Casaleggio: la cosmologia dantesca e l'evoluzione di Internet (Di domenica 13 dicembre 2020) Internet è una rivoluzione. Non un semplice prodotto che può aiutarci a vivere meglio la vita di sempre o a lavorare meglio nello stile di sempre. No. Internet deve, necessariamente, portare ad una vera e propria trasformazione radicale delle aziende, dei prodotti, delle relazioni umane e aziendali… Altrimenti il suo senso ne risulterà travisato e inespresso. È questa, come scrive Renato Mannheimer nella prefazione di "Il web è morto, viva il web" (Pro Sources, 2001), l'idea forte che ispirava Gianroberto Casaleggio, che nel libro propone spunti di riflessione, lancia provocazioni forti, a volte moniti. Come a dire: attenti! Perché nella rivoluzione bisogna inserirsi con anticipo e con una presa di coscienza forte. Il cambiamento deve essere affrontato per tempo e nella convinzione che a cambiare non sarà solo la ...

Gianroberto Casaleggio ("uno dei grandi filosofi della storia") e Beppe Grillo ("ero un suo fan e mi sono ritrovato suo amico"). Ma non è stato tutto in discesa. Tra "alti e bassi, sofferenze, falsità ...

