Giani | «Mps | momento delicato si annullerebbe l’identità»

(Di domenica 13 dicembre 2020) Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, dopo aver incontrato i sindacati, esprimendo ancora preoccupazione per l’ipotesi di aggregazione UniCredit-Banca Mps

Ultime Notizie dalla rete : Giani Mps

Il Tirreno

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, dopo aver incontrato i sindacati, esprimendo ancora preoccupazione per l’ipotesi di aggregazione UniCredit-Banca Mps ...In attesa del board di giovedì prossimo, chiamato ad approvare il piano stand alone dell’amministratore delegato Guido Bastianini, si continua a parlare dell’eventualità di una fusione tra Monte pasch ...