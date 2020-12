Giampiero Galeazzi oggi: età, altezza, peso, moglie, figli famosi, malattia, perché Bisteccone (Di domenica 13 dicembre 2020) Intervistato da La Repubblica, ha raccontato l’origine del suo soprannome, erroneamente attribuita a Mara Venier. Giampiero Galeazzi da giovane girava per le redazioni e al suo passare molti dicevano “Ahò e chi è ‘sto Bisteccone?”. “I settentrionali pensano che sia dispregiativo. Noi romani no”, ha spiegato. Stiamo parlando di uno dei più grandi cronisti sportivi italiani, un vero simbolo. Non solo uno storico volto televisivo ed esperto giornalista, Giampiero Galeazzi in passato è stato anche un canottiere, durante la sua carriera sportiva ha anche partecipato alle Olimpiadi del 1968, tenutesi a Città del Messico. Poco dopo quel traguardo, l’icona del giornalismo è stato assunto in Rai dove ha ricoperto i ruoli più disparati, dal conduttore al telecronista, conquistando il pubblico senza la minima ... Leggi su tuttivip (Di domenica 13 dicembre 2020) Intervistato da La Repubblica, ha raccontato l’origine del suo soprannome, erroneamente attribuita a Mara Venier.da giovane girava per le redazioni e al suo passare molti dicevano “Ahò e chi è ‘sto?”. “I settentrionali pensano che sia dispregiativo. Noi romani no”, ha spiegato. Stiamo parlando di uno dei più grandi cronisti sportivi italiani, un vero simbolo. Non solo uno storico volto televisivo ed esperto giornalista,in passato è stato anche un canottiere, durante la sua carriera sportiva ha anche partecipato alle Olimpiadi del 1968, tenutesi a Città del Messico. Poco dopo quel traguardo, l’icona del giornalismo è stato assunto in Rai dove ha ricoperto i ruoli più disparati, dal conduttore al telecronista, conquistando il pubblico senza la minima ...

