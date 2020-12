GF Vip | Samantha De Grenet sulla comunità LGBT | Gay Pride e procreazione assistita | la discutibile posizione

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 13 dicembre 2020)Decome Stefania Orlando? In molti le hanno paragonate ma i miei amici di Twitter hanno prontamente documentato che ciò non è proprio possibile per via di alcune posizioni particolarmente discutibili della prima nei confronti della+. GF Vip,Dee quelle posizioni discutibiliIn queste ore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.