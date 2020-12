GF Vip Salemi crolla: il lato buio degli influencer, altro che milioni di fan (Di domenica 13 dicembre 2020) L'altro volto degli influencer: milioni di followers ma una solitudine che spesso porta sull'orlo di un baratro emotivo. Le confessioni di Giulia e la riflessione che urge sul presunto fatato mondo delle star del web L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 13 dicembre 2020) L'voltodi followers ma una solitudine che spesso porta sull'orlo di un baratro emotivo. Le confessioni di Giulia e la riflessione che urge sul presunto fatato mondo delle star del web L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Monte nero come chi sappiamo noi ?? #GfVip - Novella_2000 : Francesco Monte non gradisce che si parli di lui al #GFVip e attiva gli avvocati - Manuel_Real_Off : Monte nero come chi sappiamo noi ?? #GfVip - IsaeChia : ‘#GfVip’, #FrancescoMonte lancia una stoccata a #GiuliaSalemi, smentisce la sua partecipazione a ‘… - peppe844 : #GFVIP5 non si fanno i conti senza l'oste.... Francesco Monte 'punge' Giulia Salemi: 'Parlano di me al GF Vip? Pron… -