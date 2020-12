‘Gf Vip 5’, salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini nella Casa? L’indiscrezione (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ ufficialmente partita una nuova fase per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, dopo la comunicazione da parte della redazione del prolungamento del game show, fino a febbraio 2021. Anche a causa degli abbandoni di due personaggi cardine del reality, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, è stato necessario dare nuova linfa alla Casa, ingaggiando nuovi vipponi pronti a creare scompiglio. Erano stati già annunciati i nomi clamorosi dei nuovi concorrenti e, nella scorsa puntata, a fare il loro ingresso sono stati l’ex iena Filippo Nardi, l’agguerritissima Samantha De Grenet e l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini. Tra i nomi trapelati qualche settimana fa, ha avuto però particolare risonanza quello di Ginevra Lamborghini, sorella della celebre Elettra. A causa di questa news, che Elettra ha creduto ... Leggi su isaechia (Di domenica 13 dicembre 2020) E’ ufficialmente partita una nuova fase per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, dopo la comunicazione da parte della redazione del prolungamento del game show, fino a febbraio 2021. Anche a causa degli abbandoni di due personaggi cardine del reality, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, è stato necessario dare nuova linfa alla, ingaggiando nuovi vipponi pronti a creare scompiglio. Erano stati già annunciati i nomi clamorosi dei nuovi concorrenti e,scorsa puntata, a fare il loro ingresso sono stati l’ex iena Filippo Nardi, l’agguerritissima Samantha De Grenet e l’ex tronista di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini. Tra i nomi trapelati qualche settimana fa, ha avuto però particolare risonanza quello di, sorella della celebre Elettra. A causa di questa news, che Elettra ha creduto ...

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - infoitcultura : Francesco Oppini rivela come si comporterà con Zorzi dopo il GF Vip - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, salta l’ingresso di #GinevraLamborghini nella Casa? L’indiscrezione - TelemiaLaTv : Elisabetta Gregoraci dal GF Vip alle aule di tribunale: «Tutto nelle mani degli avvocati» - Giogiolino1 : @GF_diretta Chi ci crede a queste finte storielle? Solo la produzione per avere argomenti.... Se questi vip? tenes… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Case, costruzioni & Co. Il futuro è il legno Yahoo Notizie