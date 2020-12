Germania | ' Virus fuori controllo' La Merkel annuncia lockdown duro dal 16 dicembre

carmentefa : RT @euronewsit: Germania, 'virus fuori controllo'. Merkel annuncia nuove restrizioni. Dopo un vertice coi Lànder deciso un lockdown più rig… - Libertysunflow : RT @euronewsit: Germania, 'virus fuori controllo'. Merkel annuncia nuove restrizioni. Dopo un vertice coi Lànder deciso un lockdown più rig… - GuidoAnselmi7 : @FabianRothschi1 @Maurizio______ @ChrisHart_imfg @micheleboldrin @Fabopolis @ricpuglisi @AdrianaSpappa… - euronewsit : Germania, 'virus fuori controllo'. Merkel annuncia nuove restrizioni. Dopo un vertice coi Lànder deciso un lockdown… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Germania, 'virus fuori controllo'. Merkel annuncia nuove restrizioni Merkel… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Virus

Lo ha annunciato la cancelliera in una riunione con i land. La serrata inizia il 16 dicembre e durerà fino al 10 gennaio. Dal 2 novembre i contagi ...In Germania potrebbe arrivare un lockdown più rigido con negozi, scuole e asili chiusi a partire da mercoledì prossimo per arginare i contagi di coronavirus.