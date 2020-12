Germania, “Sole” di Carlo Sironi miglior rivelazione agli European Film Awards di Berlino (Di domenica 13 dicembre 2020) “Another Round” (“Un altro giro”) di Thomas Vinterberg protagonista assoluto, “Sole” di Carlo Sironi fa sorridere l’Italia: una sintesi della 33/a edizione degli Efa, gli European Film Awards, svolti in diretta streaming dal Futurium di Berlino. Gli Oscar europei si sono svolti per la prima volta “a distanza” in collegamento con i candidati della serata, piu’ di 40 registi, attrici e attori, sceneggiatori e produttori da tutta Europa: dalla Norvegia alla Spagna, dall’Ucraina alla Scozia, dalla Bosnia ed Erzegovina alla Romania. In questo viaggio virtuale in Europa a trionfare e’ stato “Another Round” di Thomas Vinterberg, presentato nell’ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma, che ha vinto tutti i premi principali: miglior Film, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 13 dicembre 2020) “Another Round” (“Un altro giro”) di Thomas Vinterberg protagonista assoluto,difa sorridere l’Italia: una sintesi della 33/a edizione degli Efa, gli, svolti in diretta streaming dal Futurium di. Gli Oscar europei si sono svolti per la prima volta “a distanza” in collegamento con i candidati della serata, piu’ di 40 registi, attrici e attori, sceneggiatori e produttori da tutta Europa: dalla Norvegia alla Spagna, dall’Ucraina alla Scozia, dalla Bosnia ed Erzegovina alla Romania. In questo viaggio virtuale in Europa a trionfare e’ stato “Another Round” di Thomas Vinterberg, presentato nell’ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma, che ha vinto tutti i premi principali:, ...

