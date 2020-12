Germania, lockdown totale da mercoledì: oggi l’annuncio di Angela Merkel (Di domenica 13 dicembre 2020) Germania, lockdown totale da mercoledì: oggi l’annuncio di Merkel La cancelliera tedesca Angela Merkel annuncerà oggi, domenica 13 dicembre, un lockdown duro in Germania a partire da mercoledì prossimo, con la chiusura di scuole, asili nido e tutti i negozi. L’intesa sulle nuove restrizioni è stata presa da Merkel e i premier dei sedici Laender federali nel corso della serata di ieri al fine di impedire che la situazione diventi fuori controllo dopo che venerdì i contagi da Covid in Germania hanno nuovamente raggiunto quota 29mila, con 483 decesso. In un intervento al Bundesdag, giovedì Merkel aveva invitato i ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020)dadiLa cancelliera tedescaannuncerà, domenica 13 dicembre, unduro ina partire daprossimo, con la chiusura di scuole, asili nido e tutti i negozi. L’intesa sulle nuove restrizioni è stata presa dae i premier dei sedici Laender federali nel corso della serata di ieri al fine di impedire che la situazione diventi fuori controllo dopo che venerdì i contagi da Covid inhanno nuovamente raggiunto quota 29mila, con 483 decesso. In un intervento al Bundesdag, giovedìaveva invitato i ...

