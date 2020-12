Geri Halliwell: un terrorista omofobo voleva ucciderla perché amica della comunità LGBT (Di domenica 13 dicembre 2020) In una recente intervista Geri Halliwell ha raccontato di una parentesi drammatica della sua vita. Nel 2000 mentre lei pianificava il suo ritorno con Bag It Up ai Brit Awards, un terrorista progettava di ucciderla. L’omofobo David Copeland voleva ammazzare la Spice proprio durante la sua performance. Il motivo di questo odio nei confronti dell’artista inglese? Il folle non sopportava che Geri Halliwell fosse amica di molti personaggi LGBT, incluso il defunto George Michael. “Non mi era mai successa una cosa del genere, non ero mai stata minacciata di morte. Gli ufficiali di Scotland Yard mi hanno avvisata e mi sono stati sempre addosso. Lui ha minacciato di spararmi, odiava il fatto che uscissi con i ... Leggi su biccy (Di domenica 13 dicembre 2020) In una recente intervistaha raccontato di una parentesi drammaticasua vita. Nel 2000 mentre lei pianificava il suo ritorno con Bag It Up ai Brit Awards, unprogettava di. L’David Copelandammazzare la Spice proprio durante la sua performance. Il motivo di questo odio nei confronti dell’artista inglese? Il folle non sopportava chefossedi molti personaggi, incluso il defunto George Michael. “Non mi era mai successa una cosa del genere, non ero mai stata minacciata di morte. Gli ufficiali di Scotland Yard mi hanno avvisata e mi sono stati sempre addosso. Lui ha minacciato di spararmi, odiava il fatto che uscissi con i ...

