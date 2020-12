Genova, un aiuto contro l’ansia da isolamento: «Non facevo che fissare il muro per ore, al telefono ho trovato una voce amica» (Di domenica 13 dicembre 2020) Sempre più richieste al centralino istituito dall’Agenzia della famiglia del Comune per distrarre da inquietudini e paure dell’isolamento E il supporto raddoppia: in vista del Natale un pool di dipendenti pubblici il venerdì risponderà per raccontare una fiaba o leggere un libro Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 13 dicembre 2020) Sempre più richieste al centralino istituito dall’Agenzia della famiglia del Comune per distrarre da inquietudini e paure dell’E il supporto raddoppia: in vista del Natale un pool di dipendenti pubblici il venerdì risponderà per raccontare una fiaba o leggere un libro

