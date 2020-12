Genoa-Milan: probabili formazioni e dove vederla in TV (Di domenica 13 dicembre 2020) Mercoledì 16 Dicembre si giocherà il match Genoa-Milan, si sfideranno la penultima della classe contro la prima. Il Genoa viene da una sconfitta con la Juventus per 3-1. Questo risultatopotrebbe far vacillare la panchina di Maran, vediamo se Preziosi aspetterà di giocare la sfida con i rossoneri o deciderà di esonerare l’allenatore dei grifoni prima di Mercoledi. Riusciranno Kjaer e Ibra a giocare contro il Genoa? Alla domanda su Ibra e Kjaer, Pioli ha risposto così: “Stanno procedendo bene con i loro infortuni, la loro intenzione è di tornare il più presto possibile, stanno puntando la gara di mercoledì. Mi auguro di riaverli il prima possibile ma non dobbiamo commettere errori. Stanno bene, i loro allenamenti stanno procedendo molto bene”. Se i due giocatori verranno convocati, probabile che partano dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 13 dicembre 2020) Mercoledì 16 Dicembre si giocherà il match, si sfideranno la penultima della classe contro la prima. Ilviene da una sconfitta con la Juventus per 3-1. Questo risultatopotrebbe far vacillare la panchina di Maran, vediamo se Preziosi aspetterà di giocare la sfida con i rossoneri o deciderà di esonerare l’allenatore dei grifoni prima di Mercoledi. Riusciranno Kjaer e Ibra a giocare contro il? Alla domanda su Ibra e Kjaer, Pioli ha risposto così: “Stanno procedendo bene con i loro infortuni, la loro intenzione è di tornare il più presto possibile, stanno puntando la gara di mercoledì. Mi auguro di riaverli il prima possibile ma non dobbiamo commettere errori. Stanno bene, i loro allenamenti stanno procedendo molto bene”. Se i due giocatori verranno convocati, probabile che partano dalla ...

toniH2000 : @Marcellari77 il milan non vince mai la prossima col Genoa - Fabio999999 : il Milan con Parma e Genoa può ulteriormente allungare dato che la prossima ci sarà Inter Napoli e Juventus Atalanta. - marcomassaro81 : 2 rigori alla #Juventus stasera contro il #Genoa. Voglio sentire se i giornalisti faranno polemiche come quando i r… - MarcoMarcMarMaM : 4 rigori nelle ultime 2 partite. Adesso vanno bene? O cagate il cazzo solo al #Milan? #MilanParma #Genoa - Slave71 : RT @FRAGOLA1986: Ahahahahahaha parlavano del milan 2 rigori col barcellona e 2 rigori col genoa ahahah Senza rigori non vincete oh siete b… -